نصائح لتعزيز مناعة الجسم في فترة تقلبات الفصول

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن تغييرات الطقس قد تؤدي إلى عدم توازن المواد الكيميائية في الدماغ ومنها السيروتونين التي تحفز بدورها الصداع النصفي، و

أمراض الحساسية واحدة من أكثر الأمراض شيوعاً والتي تحدث وتزداد مع تقلبات الفصول، مثل

اضطرابات المزاج والاكتئاب، واحدة من أبرز الأمراض النفسية التي نصاب بها خلال فترة تقلبات الطقس، و

تغيرات في الطاقة والشعور بالخمول والتعب المتكرر، و

تقلبات الطقس والتغيرات به تسبب اضطرابات في النوم، حيث يتأثر الجسم بها، و

الاضطرابات الهضمية والتي تحدث خلال فترات الغبار وزيادة نسبة الرطوبة في الطقس، ومن أعراضها: ألم في البطن، الإصابة بالإسهال، وفقدان الشهية.