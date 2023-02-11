في مقهى الهلال.. الجمهور السعودي يساند ممثل الوطن أمام مدريد

الرياض – هاني البشر

اتجهت أنظار زوار مقهى الهلال في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق تقويم الرياض، إلى استاد مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط التي استضافت أهم مباريات نادي الهلال في تاريخه، حيث يواجه في نهائي كأس العالم للأندية بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني، في مواجهة هي الأولى من نوعها للفرق السعودية التي شاركت عدة مرات في البطولة، ووصلت هذا العام إلى نهائي البطولة .

وشهد مقهى الهلال الذي يمثل أحد أبرز مواقع التشجيع لعشاق الزعيم توافد عدد من محبي كرة القدم السعوديين الذين يشجعون الهلال بصفته ممثلا للكرة السعودية في أكبر بطولة عالمية لكرة القدم على مستوى الأندية.

وأكد مدير مقهى الiلال ” أنه منذ نهاية مباراة الهلال في نصف النهائي بدأت الحجوزات تتهافت على المقهى لتكون الحجوزات كاملة لجميع الطاولات قبل المباراة الختامية ” .

و أوضح ” بات مقهى الهلال في منطقة البوليفارد مسرحاً للجماهير الزرقاء من أجل حضور ومتابعة المباراة، التي ستعقبها احتفالات صاخبة في حال تتويج الهلال باللقب للمرة الأولى في تاريخه” .

وكان الهلال قد بدأ سلسلة نجاحاته في البطولة التي يستضيفها المغرب بالفوز على فريق البلد المستضيف “الوداد الرياضي”، كما فاز في المرحلة الثانية على ممثل قارة أمريكا الجنوبية فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدفين، مما كان سببا في تأهله للمباراة النهائية التي تلعب الليلة أمام أنظار محبي كرة القدم في بوليفارد رياض سيتي ومختلف المقاهي الرياضية في المملكة وبقية العالم.

وكان عدد من الفرق الرياضية السعودية قد شارك مسبقا في بطولة كأس العالم للأندية، وهي نادي النصر، ونادي الاتحاد، إضافة إلى فريق الهلال الذي يشارك للمرة الثالثة بعد عامي 2019-2021.