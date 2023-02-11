علاقة القهوة بالضغط وأمراض القلب والسكتات الدماغية.. دراسة تجيب

البلاد- وكالات

توصل فريق من الباحثين الإيطاليين إلى أن كوبا واحدا من القهوة في اليوم يمكن أن يكون كافيًا لتجنب زيارة الطبيب أو للوقاية من الإصابة بعدد من الأمراض، من بينها ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية نقلًا عن دورية Nutrients.

واكتشف الباحثون أن عشاق القهوة يميلون إلى انخفاض ضغط الدم، ويمتعون بقلوب أكثر صحة، زاعمين أنه يمكن تحقيق الفوائد من خلال شرب كوب واحد فقط كل صباح.

ووصف الباحثون الآثار الإيجابية للقهوة بأنها “واضحة للغاية”، في ضوء دراسة، أجريت على أكثر من 1500 شخص، فيما يعد إضافة جديدة لمجموعة الأدلة المتزايدة التي تسلط الضوء على الفوائد الصحية لتناول القهوة، الذي سبق أن كشفت بعض الأبحاث أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب والسكتات الدماغية، بينما أفادت دراسات أخرى أنه يطيل العمر دون الإصابة بالأمراض المزمنة والمصاحبة لمرحلة الشيخوخة.

وعلى الرغم من الجدل الدائر بين الأطباء، الذين يحذر بعضهم من أن تناول كميات كبيرة من القهوة – المليئة بالكافيين – يمكن أن تلحق الضرر بالقلب، وأن هيئة الصحة الإنجليزية NHS تقول إن تناول أكثر من 4 أكواب في اليوم يمكن أن يزيد من ضغط الدم. لكن توصلت الدراسة الجديدة، التي أجراها علماء في جامعة بولونيا ومستشفاها الجامعي، إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه الكمية لديهم ضغط دم أقل من الذين لا يشربون القهوة.

قارنت الدراسة بين مستويات ضغط الدم للمشاركين المتطوعين وعددهم 720 رجلاً و783 امرأة، بعادات تناولهم للقهوة. تم تصنيف المشاركين إلى مجموعات تضم الأولى 406 مشاركين، يتناولون كوبًا واحدًا يوميًا، بما يعادل نسبة 27%، بينما ضمت المجموعة الثانية 726 مشاركا يتناولون فنجانين من القهوة يوميًا. في المجموعتين الثالثة والرابعة تناول 99 متطوعًا ثلاثة أكواب يوميًا، وتناول 52 متطوعًا أكثر من ذلك في اليوم الواحد، في حين بلغ عدد المشاركين في المجموعة الخامسة، وهم من لا يشربون القهوة، 220 مشاركًا بنسبة 14.6%. وتم توزيع المدخنين النشطين بالتساوي بين المجموعات الفرعية، مما سمح للعلماء باستبعاد هذا التفسير المحتمل.

كشفت النتائج أن ضغط الدم الانقباضي SBP، أي الرقم الأعلى، “يميل إلى الانخفاض” مع زيادة عدد الأكواب المستهلكة، حيث سجل أولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا في اليوم قياسات أقل بمقدار 1 ملم زئبقي في المتوسط من أولئك الذين لا يشربون القهوة، في حين أن الأشخاص الذين تناولوا فنجانين شهدوا ضغطًا أقل من 5.2 ملم زئبقي.

وأفاد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين شربوا ثلاثة أكواب سجلوا انخفاضًا متوسطًا في SBP قدره 5 ملم زئبق. وبشكل عام، سجلت قياسات المشاركين، الذين تناولوا أكثر من ثلاثة أكواب متوسط ضغط دم انقباضي أصغر بمقدار 9.7 ملم زئبقي، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

يبلغ ضغط الدم الانقباضي المثالي، الذي يشير إلى مقدار الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشرايين عندما ينبض القلب، ما بين 90 إلى 120 ملم زئبقي.

ويمكن أن يقلل خفض ضغط الدم بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما يشمل السكتات الدماغية والنوبات القلبية ويساعد في الحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة.

قال أريغو سيسيرو، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إن “النتائج [والأدلة] واضحة للغاية. كان ضغط الدم المحيطي أقل بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين يستهلكون كوبًا إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم، مشيرين إلى أنه يبدو أن المكونات النشطة بيولوجيًا الأخرى في القهوة توازن هذا التأثير بنتيجة نهائية إيجابية على مستويات ضغط الدم.

6 أكواب قهوة يوميًا

وتقول الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء إن تناول 400 مجم من الكافيين يوميًا – أي ما يعادل أربعة أكواب من القهوة – جيد بالنسبة لمعظم البالغين. لكن تختلف الحساسية للكافيين من شخص لآخر. ويمكن للبعض تحمل تناول ستة أكواب أو أكثر في اليوم بشكل جيد للغاية، ويشعر البعض الآخر بالتوتر بعد تناول كوب أو اثنين.

كما تنصح هيئة الصحة الإنجليزية NHS النساء الحوامل بالالتزام بـ 200 مجم من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل حوالي كوبين من القهوة سريعة التحضير، حيث تم ربط الاستهلاك المفرط للكافيين بانخفاض وزن الطفل عند الولادة.