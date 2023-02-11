الرياضة

سيدات النصر يتوجن بالدوري الممتاز لكرة القدم

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1444 هـ      11 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
توج فريق سيدات النصر، بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات، في نسخته الأولى لموسم “2022-2023″، بعد فوزه على اليمامة (3-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب نادي النصر بالرياض، في الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من البطولة.

وقد شهدت الجولة الأخيرة أجواء دراماتيكية؛ حيث حسم فريق النصر البطولة في الدقائق الأخيرة من لقائه مع اليمامة؛ حيث كان متأخرًا بهدفين لهدف، قبل أن يعادل النتيجة ثم يحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وقد استغل فريق النصر، تعادل فريق الهلال مع نظيره الاتحاد4/4 في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي الهلال بالرياض، لتتوج سيدات النصر بلقب النسخة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للسيدات، بعد تصدرهن ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، بواقع 11 فوزًا، وتعادلين وهزيمة واحدة، بينما جاء الهلال في الوصافة، برصيد 32 نقطة من 14 مباراة.

وحل الشباب في المركز الثالث، برصيد 26 نقطة، بعد فوزه العريض على نادي سما (19-0)، ليودع سما مسابقة الدوري الممتاز للسيدات، باحتلال المركز الثامن والأخير بلا نقاط، كما استقبل سما 173 هدفًا في مشواره بالدوري.

وجاء اليمامة في المركز الرابع، برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد “الخامس”، بينما جاء الأهلي في المركز السادس، برصيد 16 نقطة، بفوزه على شعلة الشرقية “السابع” (5-1).

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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