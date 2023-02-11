سيدات النصر يتوجن بالدوري الممتاز لكرة القدم

جدة- محمود العوضي
توج فريق سيدات النصر، بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات، في نسخته الأولى لموسم “2022-2023″، بعد فوزه على اليمامة (3-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب نادي النصر بالرياض، في الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من البطولة.
وقد شهدت الجولة الأخيرة أجواء دراماتيكية؛ حيث حسم فريق النصر البطولة في الدقائق الأخيرة من لقائه مع اليمامة؛ حيث كان متأخرًا بهدفين لهدف، قبل أن يعادل النتيجة ثم يحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
وقد استغل فريق النصر، تعادل فريق الهلال مع نظيره الاتحاد4/4 في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي الهلال بالرياض، لتتوج سيدات النصر بلقب النسخة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للسيدات، بعد تصدرهن ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، بواقع 11 فوزًا، وتعادلين وهزيمة واحدة، بينما جاء الهلال في الوصافة، برصيد 32 نقطة من 14 مباراة.
وحل الشباب في المركز الثالث، برصيد 26 نقطة، بعد فوزه العريض على نادي سما (19-0)، ليودع سما مسابقة الدوري الممتاز للسيدات، باحتلال المركز الثامن والأخير بلا نقاط، كما استقبل سما 173 هدفًا في مشواره بالدوري.
وجاء اليمامة في المركز الرابع، برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد “الخامس”، بينما جاء الأهلي في المركز السادس، برصيد 16 نقطة، بفوزه على شعلة الشرقية “السابع” (5-1).
هدف البطووولة😭😭😭😭😭💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/ro9x1OsSdA
— نادي النصر | سيدات (@AlnassrWomen) February 11, 2023
لحظة تاريخية اطلاق صافرة النهاية والتتويج الاول في نسخة #الدوري_الممتاز_للسيدات
💛💛💛💛 pic.twitter.com/9GChOr29fN
— نادي النصر | سيدات (@AlnassrWomen) February 11, 2023
الاحتفال مع الجماهير الوفية😭💛#الدوري_الممتاز_للسيدات pic.twitter.com/DKxy9MVvhY
— نادي النصر | سيدات (@AlnassrWomen) February 11, 2023