تحذيرات من التفشي .. أمريكا بذروة إصابات فيروس “نورو”

البلاد – وكالات

أعلنت الولايات المتحدة مرورها بذروة موسمية في الإصابات بفيروس “نورو” شديد العدوى، الذي ‏يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي.‏

وتجاوز معدل ظهور نتائج الاختبارات الإيجابية للفيروس، بمتوسط ثلاثة أسابيع، 15% في نهاية الأسبوع الماضي، ما يجعله أعلى مستوى تم تسجيله منذ أواخر مارس 2022، بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لشبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ، الأمريكيين من تفشي المرض على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جميع الولايات الـ 14 التي تشارك في برنامج الإبلاغ عن فيروس “نورو” التابع للمراكز، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الوكالة، كيت جروسيتش.

وفي الفترة من 1 أغسطس 2022 و8 يناير 2023، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض 225 تفشيا لفيروس “نورو” – بزيادة قدرها 31% عن العام الماضي، البالغ 172 حالة خلال نفس الفترة.