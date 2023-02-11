الدولية

بيل جيتس: تطبيقات الذكاء الاصطناعي الابتكار الأهم في الوقت الحالي

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1444 هـ      11 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

قال الملياردير بيل جيتس، إن التحسينات في الذكاء الاصطناعي هي “أهم” ابتكار في الوقت الحالي، الذي “سيغير عالمنا”.

وأضاف جيتس – في مقابلة مع صحيفة الأعمال الألمانية ،أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي (ChatGPT) من تطوير شركة OpenAI الأمريكية يمكن أن تحسن كفاءة أعمال المكتب، وصياغة الفواتير والخطابات.

وكانت العملاق الإلكتروني مايكروسوفت قد أعلنت هذا الأسبوع أن محرك بحث Bing الخاص بها سيتم تشغيله جزئيًا بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT AI. بدورها، أعلنت جوجل أيضًا مؤخرًا عن منتج بارد ، الذي ينافس  تشات جي بي تي .

يذكر أن جيتس شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت في عام 1975، وقاد الشركة لأكثر من عقدين، قبل أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في عام 2000.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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