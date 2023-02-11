بيع رسم أصلي لقصة “تان تان” برقم قياسي.. تعرف على التفاصيل

البلاد- متابعات

تم بيع الرسم الأصلي لغلاف مجلّد قصة “تان تان في الولايات المتحدة” الشهيرة الذي أنجزه الفنان إيرجيه عام 1942، لقاء 2,16 مليون يورو، خلال مزاد نُظّم الجمعة في باريس.

وتكمن أهمية هذا الرسم خصوصاً في حجمه الكبير “52,3 سنتيمتراً × 36 سنتيمتراً”.

ولم يرغب بائع الرسم في ذكر هويته، فيما أشارت دار المزادات إلى أنه هاوي جمع بلجيكي.

وأعلنت دار “آر كوريال” أنّ الرسم بيع في المزاد مقابل 2158400 يورو، مشيرةً إلى أنّ المبلغ يمثل “رقماً قياسياً عالمياً لرسم أصلي بالأبيض والأسود يعود إلى إيرجيه”.

وبقي المبلغ بعيداً تالياً عن رقم الـ3,2 ملايين القياسي الذي حققته عملية بيع رسم آخر للفنان البلجيكي.

وطُرح الرسم بداية بسعر راوح بين 2,2 و3,2 ملايين يورو، ويظهر فيه أحد زعماء الهنود الحمر في الولايات المتحدة يرتدي لباساً تقليدياً ويشير بإصبعه نحو “تان تان” المُقيّد على أحد العواميد، فيما يلوّح بفأس يمسكها بيده الأخرى.

وفي يناير 2021، أعلنت الدار أن رسماً للفنان إيرجيه أعدّه عام 1936 لغلاف أحد مجلدات مغامرات “تان تان” بعنوان “زهرة اللوتس الأزرق” حقق رقماً قياسياً إذ بيع مقابل مبلغ 3,2 ملايين يورو متضمناً النفقات.