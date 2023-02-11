أرقام قياسية لمعدلات الانتحار بأمريكا.. تعرف على “الخريطة” والأسباب

البلاد- وكالات

كشفت دراسة لمركز مكافحة الأمراض الأمريكي والوقاية منها ، أنه وفقا للبيانات المتوفرة ارتفع معدل الانتحار في الولايات المتحدة إلى ارقام قياسية بشكل لم يسبق له مثيل من قبل .

وقال المركز على موقعه في تقرير إن ” حالات الانتحار بدأت تتصاعد منذ عام 2021 ، حيث أظهرت البيانات أن 48183 شخصًا في الولايات المتحدة انتحروا في عام 2021 ، مما يشير إلى ارتفاع سنوي مقارنة بـ 45979 حالة وفاة في عام 2020 و 47511 في عام 2019″.

وأضاف أن ” هناك تفاوتا بين الأعراق والفئات العمرية المختلفة في الولايات المتحدة وأن عدد حالات الانتحار بين الشباب والأمريكيين السود أعلى “بشكل ملحوظ” من غيرهم، وعلى وجه التحديد فان عدد الشباب الأمريكيين السود الذين انتحروا خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة كان مقلقًا”.

وبين أن “”معدلات الانتحار بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام 2018الى 2021 بين الأشخاص السود (من 8.2 إلى 11.2 ؛ بزيادة قدرها 36.6 بالمائة)”.

وتابع ان ” الانتحار بين المنحدرين من أصل أسباني أيضًا قفز بنسبة 19.4 بالمائة ، بينما ارتفعت حالات الانتحار بين الأمريكيين غير اللاتينيين متعددي الأعراق في تلك الفئة العمرية بنسبة 20.6 بالمائة خلال نفس الفترة الزمنية”.

وواصل ان ” معدل الانتحار أعلى أربع مرات لدى الرجال في الولايات المتحدة مقارنة بالنساء حيث يعزو الخبراء ذلك إلى حقيقة أن الرجال أكثر عرضة لاستخدام الوسائل القاتلة، ويواجهون صعوبة أكبر في طلب المساعدة العقلية”.

يشار إلى أن ” الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة وارتفاع معدل البطالة والتضخم وزيادة العنف والتطرف تعتبر من الأسباب الرئيسية لعمليات الانتحار”.