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23 ركنًا للأسر المنتجة بمهرجان الصقور في الحدود الشمالية

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1444 هـ      10 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- واس

أتاح مهرجان الصقور بالحدود الشمالية في نسخته الثامنة، المقام حاليًا بمحافظة طريف، المجال للأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم في المهرجان من خلال أركان مخصصة لهم تمثلت في توفير 23 ركنًا ، مما أسهم في تعزيز مبيعاتهم .

وتنوَّعت معروضات الاسر المنتجة بين المنتجات الشعبية والأدوات التراثية، التي تتعلق بالحياة اليومية، إضافة إلى إعداد الطعام الشعبي، والقهوة والشاي، والأنواع والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية والمشروبات، وأنواع التمور المختلفة والقهوة العربية، والإقط والسمن، والعسل الطبيعي، التي لاقت إقبالًا من الزوَّار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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