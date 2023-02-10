23 ركنًا للأسر المنتجة بمهرجان الصقور في الحدود الشمالية

البلاد- واس

أتاح مهرجان الصقور بالحدود الشمالية في نسخته الثامنة، المقام حاليًا بمحافظة طريف، المجال للأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم في المهرجان من خلال أركان مخصصة لهم تمثلت في توفير 23 ركنًا ، مما أسهم في تعزيز مبيعاتهم .

وتنوَّعت معروضات الاسر المنتجة بين المنتجات الشعبية والأدوات التراثية، التي تتعلق بالحياة اليومية، إضافة إلى إعداد الطعام الشعبي، والقهوة والشاي، والأنواع والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية والمشروبات، وأنواع التمور المختلفة والقهوة العربية، والإقط والسمن، والعسل الطبيعي، التي لاقت إقبالًا من الزوَّار.