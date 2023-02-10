الرياضة

“فوزير” يقود الرائد لتخطي أبها بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1444 هـ      10 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الرائد فوزًا كبيرًا على نظيره أبها، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.

سجل أهداف الرائد كل من” داميان يوكوفيتش في الدقيقة 45+2، ومحمد فوزير في الدقيقة 88 والدقيقة 90+13.  بينما جاء الهدف الوحيد لفريق أبها عن طريق نواف الصعدي في الدقيقة41.

بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز الثامن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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