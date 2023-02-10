“فوزير” يقود الرائد لتخطي أبها بثلاثية

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الرائد فوزًا كبيرًا على نظيره أبها، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.
🎥 هدف أبها الأول
⚽️ نواف الصعدي
#️⃣ #الرائد_أبها pic.twitter.com/IyyFihKEI8
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
سجل أهداف الرائد كل من” داميان يوكوفيتش في الدقيقة 45+2، ومحمد فوزير في الدقيقة 88 والدقيقة 90+13. بينما جاء الهدف الوحيد لفريق أبها عن طريق نواف الصعدي في الدقيقة41.
🎥 هدف التعادل للرائد
⚽️ داميان يوكوفيتش
#️⃣ #الرائد_أبها pic.twitter.com/bOFkT0cdQE
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
هدف رائع من محمد فوزير 😍👏
#️⃣ #الرائد_أبها pic.twitter.com/f2eSPDombI
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز الثامن.
🎥 هدف الرائد الثالث
⚽️ محمد فوزير
#️⃣ #الرائد_أبها pic.twitter.com/L3N99CQ6pD
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023