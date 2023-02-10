الرياضة

شاهد.. الاتحاد يقسو على العدالة بخماسية

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1444 هـ      10 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

قدم فريق الاتحاد عرضا كرويًا رائعًا في ليلة احتفاء جماهيره بالسوبر السعودي، وحقق فوزًا عريضًا على ضيفه العدالة بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ” الجوهرة” مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.

سجل الاتحاد هدفه الأول بعد مرور 17 دقيقة عن طريق محترفه البرازيلي رومارينهو.
وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 52 سدد اللاعب كورونادو من خارج منقطة الجزاء، لكن التسديدة خرجت أعلى العارضة.

ثم سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 90+4 أحرز اللاعب البرازيلي أيغور كورنادو الهدف الرابع من ركلة جزاء.

واختتم اللاعب هارون كمارا اهداف فريق الاتحاد في الدقيقة 90+8 بتسجيل الهدف الخامس.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 37 وظل في المركز الثالث في جدول الترتيب بالتساوي مع أصحاب المركزين الأول النصر والثاني الشباب في عدد النقاط، فيما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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