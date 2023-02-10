شاهد.. الاتحاد يقسو على العدالة بخماسية

جدة- محمود العوضي
قدم فريق الاتحاد عرضا كرويًا رائعًا في ليلة احتفاء جماهيره بالسوبر السعودي، وحقق فوزًا عريضًا على ضيفه العدالة بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ” الجوهرة” مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.
هدف رومارينهو 👏
هدف راااااااااائع 🤩#الاتحاد_العدالة pic.twitter.com/NnPaqkiwJg
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
سجل الاتحاد هدفه الأول بعد مرور 17 دقيقة عن طريق محترفه البرازيلي رومارينهو.
وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة 52 سدد اللاعب كورونادو من خارج منقطة الجزاء، لكن التسديدة خرجت أعلى العارضة.
يا لهذا المدرّج الكبير @ittihad 💛
لوحة فنّية رائعة تقدّمها جماهير الاتحاد 👏#الاتحاد_العدالة pic.twitter.com/ruxK4uHU1l
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
ثم سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 90+4 أحرز اللاعب البرازيلي أيغور كورنادو الهدف الرابع من ركلة جزاء.
🎥 هدف الاتحاد الثاني
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_العدالة pic.twitter.com/tAJiNUJE08
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
🎥 هدف الاتحاد الثالث
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_العدالة pic.twitter.com/Oae43LZnEY
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
🎥 هدف الاتحاد الرابع
⚽️ كورنادو
#️⃣ #الاتحاد_العدالة pic.twitter.com/jMMHujL5UQ
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
🎥 هدف الاتحاد الخامس
⚽️ هارون كمارا
#️⃣ #الاتحاد_العدالة pic.twitter.com/QLlQLdJx2F
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023