تفتيش منزل نائب ترمب بحثًا عن وثائق سرية

البلاد – وكالات

وصل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى منزل مايك بنس، نائب رئيس البلاد السابق، للبحث عن “وثائق سرية” بعد أن أعلن محاموه مؤخرا عثورهم على وثائق سرّية لديه سلموها للسلطات.

ذكرت ذلك صحيفة “بوليتيكو”، في إشارة إلى أن البحث جار، اليوم الجمعة، عن مواد مصنّفة على أنها “سرّية”.

وسبق أن فتش عملاء “مكتب التحقيقات الفيدرالي” أحد المكاتب الخاصة ومنزلين للرئيس الأمريكي جو بايدن، فضلا عن أحد الملكيات الخاصة للرئيس السابق دونالد ترمب، والذي عمل معه بنس، وذلك لنفس الغرض.

يذكر أنّه تم العثور عند بايدن وترمب على وثائق سرّية وتم تخزينها في “ظروف غير مناسبة”.