بعد تعليق دام عامين.. “ميتا” تعيد “ترمب” لفيسبوك وإنستجرام

البلاد – وكالات

أكد المتحدث باسم ميتا، آندي ستون ، أن الشركة أعادت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى فيسبوك و انستجرام، بعد تعليق دام عامين بعد أعمال الشغب في كابيتول هيل في 6 يناير 2021.

وقالت ميتا في يناير إنها سترفع تعليق ترمب “في الأسابيع المقبلة” وستفرض عقوبات مشددة للتعليق بين شهر وعامين إذا انتهك الرئيس السابق سياسات المحتوى الخاصة به مرة أخرى.

على جانب أخر، قال دونالد ترمب في وقت سابق، إنه لا يهتم بالعودة إلى تويتر حتى بعد أن صوتت أغلبية ضئيلة في استطلاع نظمه إيلون ماسك لصالح إعادة الرئيس الأمريكي السابق، الذي تم حظره من خدمة التواصل الاجتماعي بسبب التحريض على العنف.