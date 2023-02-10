الطائي يتغلب على الاتفاق بثنائية

جدة- محمود العوضي
تصوير- معزي السويدي
نجح فريق الطائي في تحقيق فوز ثمين على نظيره الاتفاق، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
🎥 هدف الطائي الأول
⚽️ مختار علي
#️⃣ #الطائي_الاتفاق pic.twitter.com/p6Bd9dCNhl
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
🎥 هدف الطائي الثاني
⚽️ أمير سعيود
#️⃣ #الطائي_الاتفاق pic.twitter.com/9TkpzogLGg
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
سجل اللاعب مختار علي الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 63، عزز الطائي النتيجة مسجلًا الهدف الثاني عن طريق النجم الجزائري أمير سعيود.
بهذا الفوز ارتقى الطائي للمركز التاسع بترتيب جدول دوري روشن برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز العاشر.