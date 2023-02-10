الرياضة

الطائي يتغلب على الاتفاق بثنائية

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1444 هـ      10 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- معزي السويدي

نجح فريق الطائي في تحقيق فوز ثمين على نظيره الاتفاق، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

سجل اللاعب مختار علي الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 63، عزز الطائي النتيجة مسجلًا الهدف الثاني عن طريق النجم الجزائري أمير سعيود.

 

بهذا الفوز ارتقى الطائي للمركز التاسع بترتيب جدول دوري روشن برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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