“الصحة العالمية”: 8.5 مليون أوكراني معرضون للإصابة باضطرابات عقلية بسبب الحرب

البلاد – وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ربع سكان أوكرانيا معرضون لخطر الإصابة بمشاكل عقلية حادة بسبب العمليات العسكرية التي شنتها روسيا منذ ما يقرب من عام.

وقال المستشار الخاص للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا ميشيل كازاتشكين – في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم الجمعة -“تقدر منظمة الصحة العالمية أنه في هذا الوقت واحد من كل أربعة أشخاص في أوكرانيا معرض لخطر الإصابة بأمراض عقلية شديدة”.

وفي وصف زيارته الأخيرة لمدينة دنيبرو الأوكرانية، قال كازاتشكين “إنه رأى عشرات الجنود في المستشفى وهم يعانون من “القلق الشديد والمأساوي والاكتئاب والأمراض النفسية”.

وأضاف كازاتشكين – للصحفايين في جنيف – “أصبحت الصحة العقلية قضية صحة عامة سائدة في أوكرانيا”.. مؤكدا أن الحرب وتداعياتها أدت أيضًا إلى “زيادة استخدام المؤثرات العقلية المشروعة وغير المشروعة”.

وتوقع خبراء في منظمة الصحة العالمية، حسبما أوردت (يوكرينفورم)، أن أكثر من 8.5 مليون أوكراني معرضون لخطر الإصابة باضطرابات عقلية مثل الاكتئاب والإجهاد التالي للصدمة المرتبط بالحرب.