التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة ضمك والفيحاء

جدة- محمود العوضي
تعادل فريق ضمك مع نظيره الفيحاء بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.
🎥 هدف ضمك الأول
⚽️ هلال سوداني
#️⃣ #ضمك_الفيحاء pic.twitter.com/11o5udDoy3
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
🎥 هدف التعادل للفيحاء
⚽️ ترايكوفسكي
#️⃣ #ضمك_الفيحاء pic.twitter.com/uPnjeTwELv
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 10, 2023
تقدم فريق ضمك بهدف بعد مرور 37 دقيقة عن طريق لاعبه الجزائري هلال سوداني لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.
تمكن فريق الفيحاء من معادلة النتيجة خلال الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 65. ليرفع فريق ضمك رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع، فيما بات رصيد فريق الفيحاء 19 نقطة في المركز الحادي عشر.