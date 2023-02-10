الرياضة

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة ضمك والفيحاء

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1444 هـ      10 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
تعادل فريق ضمك مع نظيره الفيحاء بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.

تقدم فريق ضمك بهدف بعد مرور 37 دقيقة عن طريق لاعبه الجزائري هلال سوداني لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

تمكن فريق الفيحاء من معادلة النتيجة خلال الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 65. ليرفع فريق ضمك رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع، فيما بات رصيد فريق الفيحاء 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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