29 مليار ريال فرص استثمارية..الجاسر: المملكة مركز لوجستي عالمي

البلاد – الرياض

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة وبدعم من القيادة تتحول سريعاً إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وعلامة لوجستية بارزة دولياً.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “بيئة لوجستية مُمكنة (الشفافية والكفاءة)” ضمن أعمال مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، مشيراً إلى ما شهده البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً، وتحقيق الصدارة الدولية بين 370 ميناء، مما يترجم برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.



وأوضح الوزير أن إطلاق 19منطقة لوجستية في مدن المملكة تدعم النمو الاقتصادي وتُوفّر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، مفيدًا انه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، مما يُسهم في دعم التنمية المستدامة وتوليد مزيد من فرص التوظيف، مؤكداً استهداف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من 17 مليار إلى 57 مليار في 2023م.

وأضاف أن هناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع الطيران في المملكة منها: تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار عالمي، واكتمال التحول المؤسسي لـ25 مطارًا، ورفع الطاقة التشغيلية في المطارات السعودية. كما كشف الجاسر إطلاق مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض الشهر القادم، وبعدها بعدة أشهر سيبدأ أول خط من المترو، وسيكون إضافة على المستوى الوطني يستفيد منه سكان الرياض وزوارها، وتحسين جودة الحياة.

مكتسبات لوجستية