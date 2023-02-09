موسم الجيمرز أكبر حدث عالمي بـ«أرض الأبطال»

البلاد – جدة

حدد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، 6 يوليو القادم موعداً لانطلاق النسخة الثانية من موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – الذي ستحتضنه العاصمة الرياض، على مدى 8 أسابيع وأكد اتحاد الرياضات الإلكترونية أن النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي، وشهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، شكل دافعاً للعمل على أن تكون النسخة الثانية أكبر وأضخم وأكثر تنوعاً، على مستوى عدد بطولات الرياضات الإلكترونية أو الحفلات الموسيقية أو الفعاليات الترفيهية المتنوعّة. ولفت الاتحاد الانتباه إلى أن مجموع الجوائز سيكون الأكبر في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية حيث ستتخطّى الجوائز حاجز 30 مليون دولار (112 مليون ريال سعودي)، أي ما يُعادل ضعف إجمالي جوائز الموسم الماضي تقريباً. وبين أن الموسم الثاني سيحمل شعار “موسم الجيمرز: أرض الأبطال”، في دلالة على منافسة أبطال الرياضات الإلكترونية العالميين والمحليين لاعتلاء قمّة هذا الحدث الضخم، الذي جعل المملكة وجهة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية ومركز أبطال هذه الرياضات ونقطة الانطلاق العالمية لها.



يذكر أن الموسم الأوّل كان قد شهد مشاركة 113 فريقاً محترفاً عالمياً في بطولات متعدّدة في أقوى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عالمياً مثل Rocket league وDota 2 وFortnite وPUBG Mobile وTom Clancy’s Rainbow Six Siege، إذ قدّمت جوائز للفرق الفائزة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، لذا سيشهد الموسم الجديد العديد من الألعاب الجديدة التي ستضاف إلى البطولات، إلى جانب تنويع فعاليات الموسم لتشمل حفلات فنية يحييها فنانون عرب وعالميون طيلة 8 أسابيع، فيما ستنظم على هامش منافسات الرياضات والألعاب الإلكترونية فعاليات ترفيهية وتثقيفية ومجتمعية، روعي فيها أن تلبي اهتمام وتطلعات جميع أفراد المجتمع ومختلف الفئات العمرية.

وعن النسخة الجديدة من “موسم الجيمرز: أرض الأبطال” نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وقت سابق، بالنجاح الذي حقّقه موسم الجيمرز في نسخته الأولى، إذ وصلت أصداؤه إلى جميع أنحاء العالم، وجمع حوالي 400 من أبرز لاعبي الرياضات الإلكترونية العالميين وعشّاق الألعاب الإلكترونية من أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم في قلب السعودية.

وأكد سموه أن الموسم الأوّل من هذا الحدث الدولي الضخم أظهر للعالم مدى الشغف الذي يمتلكه أبناء المملكة للألعاب والرياضات الإلكترونية، لا سيما أن حوالي 23 مليون سعودي يمارسون الألعاب والرياضات الإلكترونية على مختلف المستويات، مشيراً إلى الطموحات والتطلعات التي يحملها الاتحاد لهذا القطاع لما له من دور كبير في بناء جسور التواصل مع العالم أجمع وتثبيت مكانة المملكة كدولة رائدة في نمو وتطوير هذا القطاع المتنوّع.



وعن شعار الموسم، أوضح سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن اختيار هذا الشعار، يأتي تيمناً بالوطن بوصفه أرض الأبطال، وتحفيز لأبطالنا من أبناء الوطن المشاركين في منافسات هذا الموسم ومثلهم الأبطال العالميون الذين حرصوا على القدوم للمملكة للمشاركة في أقوى الرياضات الإلكترونية.

ولفت سموه الانتباه إلى ثقته الكبيرة بأن يحطّم هذا الموسم الرقم القياسي لإجمالي الجوائز التي ستُمنح لمختلف الفرق الفائزة هذا العام، لا سيما وأن “موسم الجيمرز أرض الأبطال” سيكون وجهة عالم محبّي الرياضات والألعاب الإلكترونية في الصيف القادم.

من جهته، عدّ الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان، “موسم الجيمرز” تجسيد للرؤية الطموحة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة نحو آفاق جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالميّ رائد لاستكشاف الإمكانات الكاملة للرياضات والألعاب الإلكترونية، لا سيما وأن الصيف الماضي، وتحديداً خلال إقامة أول نسخة من الموسم قد شهد حماس مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم وجمع أبرز الفرق واللاعبين ومحبّي هذه الرياضات في قلب المملكة على مدار ثمانية أسابيع، كان عنوانها الأبرز الندية وروح التنافس العالية والمرح والفعاليات المتنوّعة.وأكد الفوزان أن النسخة الثانية من هذا الموسم ستكون أكثر تميزاً وأكبر حجماً وأكثر تنوعاً مع فعاليات وبرامج وعروض ترفيهية وتثقيفية تناسب جميع الفئات العمرية، واعداً الجمهور الحاضر بلحظات لن تُنسى، داعياً في ذات الوقت محبّي الألعاب والرياضات الإلكترونية إلى الاستمتاع بمنافسات عالمية حماسية سيشاهدها الملايين حول العالم.

وأبدى الرئيس التنفيذي للاتحاد ثقته بأن يكون “موسم الجيمرز: أرض الأبطال” نقطة تحوّل في القطاع بعون الله، ويبرهن على عزم المملكة وطموحها لتكون وجهة الرياضات والألعاب الإلكترونية العالمية، ومركزها، وملتقى محبّيها، ومحترفيها.