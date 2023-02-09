مكونة من 6 شاحنات ..  تفاصيل جديدة عن أول قافلة إغاثة أممية وصلت إلى سوريا

البلاد – وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة دخلت إلى الشمال السوري قبل ساعات.

وأضاف جوتيريش في حديثه، اليوم الخميس عن زلزال تركيا وسوريا:” أن قافلة المساعدات الأممية مكونة من 6 شاحنات وتحوي الخيام مواد الإغاثة “، مؤكدا أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الموارد للاستجابة للزلزال الذي ضرب سوريا.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة بذلت ما بوسعها للاستجابة للزلزال في سوريا وتركيا، مؤكدا أن الأمم المتحدة تحتاج للوصول إلى شمال غرب سوريا .

ودخلت أول قافلة مساعدات إنسانية، اليوم الخميس، إلى شمال غرب سوريا من الحدود التركية، وذلك منذ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.