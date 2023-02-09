مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك: منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد

البلاد – الرياض

أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد بن عبدالله الجدعان، أن التطوير مسـتمر فـي الإدارة الضريبيـة وتحسيـن عمليـات التحصيـل، من خلال الجهـود والمبـادرات الوطنية، كالبرنامــج الوطنــي لمكافحــة التســتر التجــاري، الذي حد مــن حجــم تعاملات الاقتصــاد الخفـي، وعزز المنافسـة العادلـة وحمى المستهلك، بالإضافـة إلـى التطـور فـي الالتـزام الضريبـي من خلال دعمها بالحلـول التقنيـة والأتمتة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، المنعقد تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن”، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، ويناقش المؤتمر أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن معالجة اقتصاد الظل يزيد من جاذبية الاقتصاد، كما أن له أثرا على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وأثرا على البيئة التنافسية وبيئة العمل وتنظيمه.