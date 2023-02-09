شاهد.. بـ” سوبر هاتريك رونالدو”.. النصر يستعيد صدارة دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان منصور
دك فريق النصر شباك مضيفه الوحدة برباعية للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة 16 من دوري روشن.
كاد فرسان مكة أن يتقدموا بالهدف الأول بعد تسديدة صاروخية من جيرسون رودريغيز من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى النصر.
🎥 هدف النصر الأول
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/KWHonpLeVY
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
Siiiiuuuuuuu @Cristiano 🔥 pic.twitter.com/qayfeIuKzx
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/ot1uH97oW2
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
🎥 هدف النصر الثالث
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/Ytc8rrVmok
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
بعدها نجح كريستيانو رونالدو في التقدم للنصر بعد أن تلقى تمريرة مثالية من عبد الرحمن غريب في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.
🎥 هدف النصر الرابع
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/W5qiyfA1sY
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023