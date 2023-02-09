الرياضة

شاهد.. بـ” سوبر هاتريك رونالدو”.. النصر يستعيد صدارة دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1444 هـ       9 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان منصور

دك فريق النصر شباك مضيفه الوحدة برباعية للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة 16 من دوري روشن.

كاد فرسان مكة أن يتقدموا بالهدف الأول بعد تسديدة صاروخية من جيرسون رودريغيز من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى النصر.

بعدها نجح كريستيانو رونالدو في التقدم للنصر بعد أن تلقى تمريرة مثالية من عبد الرحمن غريب في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

 

ثم عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 40.  وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنصر بعد لمسة يد على وليد باخشوين في الدقيقة 49؛ ليسددها رونالدو بنجاح على يمين حارس الوحدة ليكمل أول هاتريك له عند الدقيقة 53. وعاد رونالدو لتسجيل الهدف الرابع له وللنصر في الدقيقة 61.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن متساويًا مع الشباب، فيما توقف رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز 13.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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