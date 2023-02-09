تطرف الملالي يحرق إيران

البلاد – وكالات

أزمات متلاحقة تعاني منها إيران بسبب السياسية المتطرفة لنظام الملالي، إذ يرى أمين عام حزب كوادر البناء الإصلاحي حسين مرعشي أن الظروف التي تمر بها البلاد، بعد مضي 44 عاما على ثورة 1979م التي جاءت بحكم المؤسسة الدينية، يلعب فيها النظام دوراً كبيراً.

وقال مرعشي، إن إيران تحترق، فيما شعبها في وضع صعب وحرج، واصفاً المتشددين بـ”الخطر” الراهن، قائلاً: “يجب أن تكون حصتهم في السلطة بقدر تأثيرهم في المجتمع”، مضيفاً وفقاً لموقع “خبر أونلاين”: “يجب إدارة الدولة بطريقة تمكن العقلاء من المشاركة في جميع المجالات الحكومية وفي الحكم”.

وقال في إشارة إلى المتشددين الذين يسيطرون على جميع مفاصل الحكم، بعد إبعادهم بقايا الإصلاحيين المعتدلين: “إنهم أقلية ترفع شعارات متطرفة بأسلوب راديكالي، وتفضل أن يكون الإيرانيون في صراع مع العالم، ويعانون من العقوبات والفقر، هؤلاء ليس لهم الحق في التحدث باسم غالبية الناس”.

أما عن الوضع الاقتصادي، فلفت إلى بلوغ التضخم الشهري نسبة 52 %، مع تفاقم عجز الميزانية ووجود الخلل في الموازنة العمومية للبنوك، واصفا إياها بـ”الأخبار السيئة”. كذلك رأى أن كل تلك الأمور وضعت الحكومة في موقف صعب، فيما أصبح الوزارء يركزون على بيع الأراضي وعدد قليل من الأندية الرياضية لتعويض عجز الميزانية.