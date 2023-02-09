الفيفا يستبعد الركراكي من المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا، اليوم الخميس، عن المرشحين النهائيين لجائزة The Best لأفضل مدرب في العالم 2022.

وكان الفيفا قد أعلن يوم الخميس الماضي عن قائمة مكونة من 5 مدربين مرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2022، لجائزة ذا بيست الأفضل المقدمة من الفيفا، وهم وليد الركراكي، وليونيل سكالوني، وديديه ديشامب، وكارلو أنشيلوتي، وبيب جوارديولا.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين النهائيين لجائزة The Best لأفضل مدرب في العالم 2022″ أنشيلوتي (ريال مدريد)، وسكالوني (الأرجنتين) ، وجوارديولا (مانشستر سيتي).

وشهدت القائمة النهائية استبعاد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، وديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا.