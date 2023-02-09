الرياضة

الفتح يصعق التعاون في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1444 هـ       9 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حول فريق الفتح تأخره بهدف أمام نظيره التعاون إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

تقدم التعاون بالهدف الأول عند الدقيقة 21 من الشوط الأول عن طريق المحترف الباراجوياني أليخاندرو كاكو.

وعدل فراس البريكان النتيجة للفتح عند الدقيقة 47، وفي الوقت القاتل نجح البريكان في تسجيل الهدف الثاني لنادي الفتح في الدقيقة 89 ليمنح فريقه ثلاث نقاط في غاية الأهمية.

ليرفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس بدوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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