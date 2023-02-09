الفتح يصعق التعاون في دوري روشن

جدة- محمود العوضي
حول فريق الفتح تأخره بهدف أمام نظيره التعاون إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.
تقدم التعاون بالهدف الأول عند الدقيقة 21 من الشوط الأول عن طريق المحترف الباراجوياني أليخاندرو كاكو.
🎥 هدف التعاون الأول
⚽️ كاكو
#️⃣ #التعاون_الفتح pic.twitter.com/40UMyxutFf
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
وعدل فراس البريكان النتيجة للفتح عند الدقيقة 47، وفي الوقت القاتل نجح البريكان في تسجيل الهدف الثاني لنادي الفتح في الدقيقة 89 ليمنح فريقه ثلاث نقاط في غاية الأهمية.
🎥 هدف التعادل للفتح
⚽️ فراس البريكان
#️⃣ #التعاون_الفتح pic.twitter.com/WnUDxcGPNA
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
ليرفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس بدوري روشن.
🎥 هدف الفتح الثاني
⚽️ فراس البريكان
#️⃣ #التعاون_الفتح pic.twitter.com/xMpSmSr3BW
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023