«صور وأرسل» خدمة لتحسين المشهد الحضري

البلاد ـ جدة

يقدم تطبيق بلدي خدماته لأكثر من 2,2 مليون مستخدم في مختلف مناطق المملكة، حيث يهدف إلى تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، وخلال الفترة الماضية أعلن تطبيق “بلدي” استقباله أكثر من 1,7 مليون بلاغ تشوه بصرياً عبر التطبيق من خلال خدمة “صور وأرسل”، التي تهدف لتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في تحسين المشهد الحضري للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتهدف مبادرة معالجة التشوه البصري إلى توعية المواطنين والمقيمين وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق “بلدي”، ليتم التعامل مع البلاغ ومعالجته من خلال أمانات المناطق والبلديات التابعة لها.



وشملت بلاغات التشوه البصري عدة تصنيفات، منها مخلفات البناء، النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، التعديات، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة وغيرها، كما يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق “بلدي” في جميع مدن ومحافظات المملكة.



وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي أسهمت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير أسلوب حياة أفضل لسكان المملكة وزوارها.



وفي هذا السياق رفعت أمانة محافظة جدة أكثر من 32,608 أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.



يذكر أنَّ أمانة محافظة جدة قامت بتكثيف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة، حيث تم معالجة 7,658 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، ومعالجة 3,089 حاوية نفايات، وإزالة 322 من الحواجز الخرسانية المخالفة، وإزالة 16,861 من اللوحات الإعلانية المخالفة.



وأكدت أنَّ جهودها تأتي انطلاقاً من حرص الأمانة على تطبيق معايير النظافة وتحسين المشهد الحضري، ومواصلة إزالة التشوهات البصرية.