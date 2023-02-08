الدولية

“زلزال تركيا” يحجب تويتر.. والسبب غير تقني

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1444 هـ       8 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- وكالات

لم يعد من الممكن الدخول إلى موقع “تويتر” عبر مزوّدي خدمات الهاتف المحمول الرئيسيين في تركيا، اليوم الأربعاء، وسط انتقادات متزايدة عبر الإنترنت لرد فعل الحكومة على الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد أول أمس الاثنين.

ووجه رواد تويتر في تركيا انتقادات للحكومة بسبب ما وصفوه بـ بطء عمليات الإنقاذ والاستجابة للاحتياجات الأساسية للمتضررين، وربط كثيرون بين هذه الانتقادات وتعذر الدخول إلى تويتر.

وأشارت هيئة مراقبة حوكمة الإنترنت “netblocks.org” إلى أنّ الدخول إلى “تويتر” كان مقيّدا “عبر عدد من مزوّدي خدمة الإنترنت في تركيا”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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