“زلزال تركيا” يحجب تويتر.. والسبب غير تقني

البلاد- وكالات

لم يعد من الممكن الدخول إلى موقع “تويتر” عبر مزوّدي خدمات الهاتف المحمول الرئيسيين في تركيا، اليوم الأربعاء، وسط انتقادات متزايدة عبر الإنترنت لرد فعل الحكومة على الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد أول أمس الاثنين.

ووجه رواد تويتر في تركيا انتقادات للحكومة بسبب ما وصفوه بـ بطء عمليات الإنقاذ والاستجابة للاحتياجات الأساسية للمتضررين، وربط كثيرون بين هذه الانتقادات وتعذر الدخول إلى تويتر.

وأشارت هيئة مراقبة حوكمة الإنترنت “netblocks.org” إلى أنّ الدخول إلى “تويتر” كان مقيّدا “عبر عدد من مزوّدي خدمة الإنترنت في تركيا”.