روسيا.. تدخل الناتو يهدد بالتصعيد

البلاد – وكالات

حذرت روسيا من خطورة وصول شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى تصعيد حاد. وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس (الثلاثاء)، أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعلياً إلى الصراع، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى لا يمكن التنبؤ به من التصعيد.

وقال شويغو إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان، وفقاً لوكالة إنترفاكس للأنباء، مضيفاً: “حتى يفعلوا ذلك، بدأوا في توفير أسلحة هجومية ثقيلة وحث أوكرانيا علانية على الاستيلاء على أراضينا”.

وأكد شويغو أن هجوم موسكو الأخير في شرق أوكرانيا يتقدم بنجاح في وقت تتوقع كييف هجوماً روسياً واسعاً، وتطالب الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها. وقال إن المعارك راهناً تتقدم بنجاح في منطقتي باخموت وفوغليدار. وذكر عمليات السيطرة الأخيرة على 7 بلدات بما فيها سوليدار المجاورة لباخموت، التي انسحبت منها القوات الأوكرانية في يناير.

وكشف حاكم أوكراني في وقت سابق، أن روسيا ترسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا قبل هجوم جديد قد يبدأ الأسبوع المقبل على امتداد جبهة تشهد معارك ضارية منذ شهور.

وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرهي جايداي، وفقاً للتلفزيون الأوكراني: “نشهد نشر المزيد والمزيد من الاحتياطيات الروسية في اتجاهنا، ونشهد إدخال المزيد من العتاد. إنهم يجلبون ذخيرة تُستخدم بشكل مختلف عن ذي قبل. لم يعد هناك قصف على مدار الساعة. بدأوا يوفرون جهدهم استعداداً لهجوم واسع النطاق. سيستغرق الأمر على الأرجح 10 أيام لحشد الاحتياطيات. بعد 15 فبراير نتوقع هذا الهجوم في أي وقت”.