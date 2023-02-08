حملات رقابية على المعدات الثقيلة

البلاد – مكة المكرمة

تنفذ أمانة العاصمة المقدسة حملات رقابية على المعدات والآليات الثقيلة المخالفة، وذلك لتحسين المشهد البصري، مع تطبيق لائحة الغرامات على المخالفين للأنظمة والتعليمات، أسفرت عن حجز 10 معدّات مخالفة. وأغلقت الأمانة مبنى سكني يُستخدم لتخزين زيوت المركبات المستعملة وقطع الغيار والإطارات في بيئة تفتقر للاشتراطات وتهدد السلامة العامة، مع إفراغ الموقع على الفور.

ونفذت عمليات طمر 4 آبار أهلية وتأمين خطورتها في حيي الحسينية وبطحاء قريش بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى معالجة وصيانة وإعادة تأهيل الطرق المتهالكة في شوارع وطرقات العاصمة المقدسة. ودعت أمانة العاصمة المقدسة الإبلاغ عن مخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث يُسهم ذلك في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري. بينما أنهت أمانة القصيم ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء خلال شهر يناير لعام 2023م، أعمالها لمعالجة أشكال التشوه البصري بالمحافظة لتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية رياض الخبراء حمد بن محمد اللحيدان، أنه تم معالجة حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية بطول 3245متر مربع ، ورفع 10305 طناً من المخلفات الإنشائية، ومعالجة نحو 55 مترًا مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، كذلك تم إصلاح ومعالجة الأرصفة المتهالكة بطول 2935 متر مربع مع طلائها، وصيانة عددٍ من أعمدة الإنارة التالفة بعدد 46 عاموداً، ورفع الحواجز الخراسانية بعدد 14 حاجزاً، ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بعدد حاوية واحدة، كما شملت الأعمال تحسين الأشجار والمسطحات الخضراء بطول 1580 متراً.