تحسين المشهد البصري بـ«كورنيش الألوان»

البلاد – جدة

تواصل أمانة محافظة جدة مع شركائها، إطلاق مبادرات تحسين المشهد البصري في الحدائق والميادين، وفي الواجهة البحرية، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة تمشياً مع أهداف الرؤية 2030، وفي مبادرة كورنيش الألوان التي سبق أن أطلقتها جمعية عيون جدة الخيرية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، على واجهة جدة البحرية، فإن هذه المبادرة المضيئة، تستقطب الزوار، وتمتد المشاهد التي يتصالح معها البصر، حيث يبدي زوار الواجهة البحرية سعادتهم وانبهارهم بما يشاهدونه من آليات لتحسين المشهد البصري على كورنيش عروس البحر الأحمر، خُصُوصاً أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بهدف تطوير وتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.



وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر، ويتم تنفيذها على 8 مراحل، وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني واستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، ورفع مستوى الوعي الثقافي، مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.



يشار إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الخيرية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة جدة في الطرق الرئيسية وممرات المشي والرياضة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع.