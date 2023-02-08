إزالة التشوهات بعروس المصائف

البلاد ـ الطائف

في مدينة الطائف، تتداخل مشاهد الجماليات والشوارع والحدائق في إيقاع موسيقى باذخ، وتشكل الخضرة، مانحة الشوارع والمنتزهات عطراً من الدهشة والجمال، حيث تعمل أمانة الطائف على تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة من خلال تنفيذ خطة عمل ميدانية لصيانة وتشغيل النوافير والشلالات المائية، ضمن برامج الصيانة الدورية للمرافق البلدية، واستمرار أعمال معالجة التشوه البصري.

وأوضحت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أن أعمال الصيانة شملت النوافير بمداخل ومخارج المدينة وبالميادين وبالمتنزهات والحدائق، وذلك لرفع جودة أداء هذه المرافق، وشملت أعمال الصيانة فحص تمديدات شبكة المياه والمضخات والمرشات والإنارة ووسائل السلامة والسياج المحيط بها والتمديدات الكهربائية، وتغيير التالف منها، وشمل البرنامج صيانة أكثر من 33 نافورة وشلالاً بمواقع مختلفة من المدينة.



وبينت الأمانة أنها تعمل على تشغيل النوافير والشلالات بما يعزز المظهر الجمالي للمدينة، وتساهم في تحسين المشهد الحضري، وأشارت إلى استمرار برامج الصيانة الشاملة، والتي تشمل جميع المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف والضواحي، والاستفادة من فصل الشتاء في دعم خطة التحسين والتجميل والصيانة الشاملة للمرافق العامة.



كما نفّذت أمانة محافظة الطائف مبادرة لإزالة التشوهات البصرية وطمس الكتابات المشوّهة للمنظر العام بالمرافق العامة، بمشاركة منسوبي الأمانة وأكثر من 30 متطوعاً. وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي أن المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة المتواصلة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مدن المملكة كافة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف شوارع وميادين المحافظة لمعالجة التشوه البصري والحد من ظاهرة الكتابة على الجدران.

وأبان أن برنامج معالجة التشوه البصري بالطائف يأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 ولتطوير أعمال القطاع البلدي ومعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات عبر الاهتمام بالمنظر العام للمدينة وتنسيق الحدائق والاهتمام بالمرافق العامَّة وممرات المشاة وفق مبادرة أنسنة المدن، مؤكداً استمرارية المبادرة لتغطية جميع أحياء وشوارع المحافظة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن التشوه البصري في الطائف، عبر حملة “صور وأرسل” أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.