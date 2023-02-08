أمين “مجلس التعاون” يرحب بتوقيع عقود الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق

البلاد- وكالات

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الأربعاء، بتوقيع هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج خمس عقود مع الشركة المنفذة لمشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس والعراق.

وأكد البديوي في بيان أهمية المشروع كونه سيساهم على المدى القصير في إمداد شبكة كهرباء جنوب العراق بالطاقة الكهربائية ودعم الاستجابة للطلب على الكهرباء في محافظة البصرة كما سيضع الأسس المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون والعراق تحت مظلة سوق إقليمية

وقال إن توقيع العقود يأتي تحقيقا لتوجيهات قادة دول المجلس لتعزيز التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون والعراق اذ تم إقرارها على هامش انعقاد (قمة جدة للأمن والتنمية) وذلك من خلال تنفيذ مشروعات توسعة لشبكة الربط بهدف زيادة موثوقية الطاقة في الشبكة الخليجية لتكون أكثر كفاءة.

وأضاف أن المشروع يمثل فرصا كبيرة لتبادل الطاقة مع العراق خصوصا في ظل زيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة.

وأشاد البديوي بمجهودات هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عملية ربط الشبكات الكهربائية الموثوقة وضمان الاستدامة والابتكار وإنشاء سوق حيوي لتجارة الكهرباء وتكوين نقطة انطلاق عالمية لربط الشبكات الكهربائية.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم وقع أمس خمسة عقود مع ممثلي الشركات المعتمدة لتنفيذ المشروع الذي يستهدف امداد شبكة كهرباء جنوب العراق بالطاقة الكهربائية على الأمد القصير.

ويشمل المشروع قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من محطة الوفرة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوبي العراق على طول 295 كيلومترا وبطاقة تصل الى 500 ميجا واط. ويستغرق العمل في المشروع نحو 24 شهرا وبكلفة اجمالية تصل الى 220 مليون دولار.