صحة و عافية أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة!

أشارت الطبيبة والنائبة في جامعة RGNCC الروسية الوطنية للبحوث الطبية، إيرينا سترازيسكو، أن مرحلة الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها تقوم على الالتهابات المزمنة التي تسبّبها السمنة وتراكم الخلايا القديمة في الجسم. وأشارت إلى أن تناول التفاح والفراولة والبصل يساهم في تدمير الخلايا القديمة، كما تساعد التغذية السليمة وتناول هذه الأطعمة مع النشاط البدني على منع السمنة. وأضافت: “من المهم لكل شخص ضبط مصدر الطاقة بناء على خصائصه. وكنصيحة عامة للجميع فإن المنتجات الطبيعية، بشكل أساسي من أصل نباتي، ذات محتوى معتدل من السعرات الحرارية. وحتى في حالة عدم وجود المعمّرين في الأسرة، يمكنك دائماً تغيير نمط حياتك حيث يعتمد 75% على المدة التي ستعيشها”. وأشارت سترازيسكو إلى أنه لا ينبغي اتباع توصيات التغذية السليمة بشكل أعمى، فليس كل الأشخاص مثلاً يحصلون على الفائدة نفسها من تناول اللحوم