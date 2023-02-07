سوريا.. عدد ضحايا الزلزال يتصاعد وتحذيرات من ارتفاع منسوب “العاصي”

البلاد- متابعات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، عن حصيلة جديدة للزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر يوم أمس الاثنين.

وقال المرصد، إن “عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا ارتفع إلى 1970 قتيلا”.

وأشار إلى ارتفاع الإصابات الى نحو 2000 شخص على الأقل، وتضرر 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء السورية، ان “سكان حلب واللاذقية وحمص، شعروا بهزة أرضية ارتدادية خفيفة مساء اليوم الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، حذر الدفاع المدني السوري، قبل قليل، من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي غربي إدلب، داعيًا السكان في مدينة جسر الشغور ودركوش توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، وذلك بعد الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا.