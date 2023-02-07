الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية الخلود

حائل- خالد الحامد
استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات، وحقق فوزًا مهمًا على مضيفه الخلود 1/2 في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم بالرس مساء اليوم، لحساب الجولة الـ 20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
د73‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
مودو بارو يضيف الهدف الثاني 👏#الخلود_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/qY5YsMz9KE
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 7, 2023
تقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء للخلود في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب حسن العلي في الدقيقة 40، عندما استغل كرة ملعوبة خلف مدافعي الخلود ليواجه المرمى ويسددها قوية، محرزًا هدف السبق للأهلي.
د47‘⚽️ هدف لـ @AlkholoodClub 👏
❌ باستوس "بالخطأ في مرماه" #الخلود_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/EYmkhzDNue
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 7, 2023
ومع مطع الشوط الثاني، أدرك الخلود التعادل بهدف عكسي بعد ما ارتطمت الكرة بمدافع الأهلي باستوس بعد تسديدة لاعب الخلود العراقي أحمد ياسين بالدقيقة (47).
د40‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
حسن العلي يحرز الهدف الأول 👏#الخلود_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/S199Ipl90C
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 7, 2023
وفي الدقيقة 73 استطاع الأهلي تسجيل الهدف الثاني في مرمى الخلود بمجهود فردي من اللاعب مودو بارو؛ ليرفع الراقي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني خلف الحزم المتصدر بفارق الأهداف.