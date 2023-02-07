الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية الخلود

حائل- خالد الحامد

استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات، وحقق فوزًا مهمًا على مضيفه الخلود 1/2 في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم بالرس مساء اليوم، لحساب الجولة الـ 20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء للخلود في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب حسن العلي في الدقيقة 40، عندما استغل كرة ملعوبة خلف مدافعي الخلود ليواجه المرمى ويسددها قوية، محرزًا هدف السبق للأهلي.

ومع مطع الشوط الثاني، أدرك الخلود التعادل بهدف عكسي بعد ما ارتطمت الكرة بمدافع الأهلي باستوس بعد تسديدة لاعب الخلود العراقي أحمد ياسين بالدقيقة (47).

وفي الدقيقة 73 استطاع الأهلي تسجيل الهدف ‎الثاني في مرمى ‎الخلود بمجهود فردي من اللاعب مودو بارو؛ ليرفع الراقي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني خلف الحزم المتصدر بفارق الأهداف.