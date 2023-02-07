أرقام مفزعة.. تركيا تعلن أحدث إحصاء لضحايا الزلزال

البلاد- متابعات

أعلنت السلطات التركية منذ قليل مقتل وإصابة 31269 جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر أمس الاثنين، منوهة إلى مقتل 4544 شخصًا.

كما أفادت بأن الزلزال تسبب بإصابة 26.725 شخصًا.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن “محنة الزلزال الحالية، هي أكبر كارثة طبيعية واجهناها في تاريخ الجمهورية التركية”.

وأوضح سليمان صويلو أن “عدد المباني التي تدمّرت تماما في ولاية كهرمان ماراش التركية (لوحدها)، 941 مبنى وفق الإحصاءات الرسمية، وتقديراتنا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير”.