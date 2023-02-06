مراجعات علمية قناة للنقاش العلمي

البلاد ـ الرياض

تُصدر دارة الملك عبدالعزيز قريباً العدد الأول من مجلتها المحكمة الجديدة “مراجعات علمية”، وهي مجلة نصف سنوية ستركز في تقديم دراسات نقدية عن البحوث والدراسات والمؤلفات المنشورة في تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وتراث الجزيرة العربية والعالمين العربي والإسلامي، بهدف تصحيح التصورات والمفاهيم، ودحض الشبهات، ومناقشة الموضوعات التي تتطلب مزيداً من البحث والدراسة.

وتصدر المجلة بصيغتين ورقية وإلكترونية ضمن جهود دارة الملك عبدالعزيز في تعميق معايير النقاش العلمي الجاد، وترقية آليات النقد للمحتوى السابق، ومن ثم تعزيز مفاهيم الحوار العلمي البناء، وتأصيل النقد المنهجي، وإعمال الاستنتاج والتحليل. وستعتمد “مراجعات علمي” اشتراطات في نشر المواد للتأكد من أن كاتب المراجعة حدّد مواطن القوة والضعف في المادة المراجَعة، واستوعب أهداف المؤلف من كتابته، مع دعم رأيه العلمي بالأدلة ذات الصلة، علاوةً على اشتراطات فنية وعلمية أخرى. يذكر أن المجلة المنتظرة هي تطوير للباب المعروف في مجلة “الدارة” المحكّمة بالاسم نفسه؛ نتيجة للحاجة العلمية الملحّة، والظرف الزماني للانتقال إلى مدرسة تاريخية سعودية حديثة تواكب التطوّر الذي تعيشه الدراسات التاريخية.