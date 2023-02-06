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طريقة عمل جريش الروبيان البحريني

نيفين عباسaccess_time16 / رجب / 1444 هـ       6 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة عمل الجريش علي الطريقة البحرينية وهو يعتبر من الأطباق الشعبية القديمة والذي يحبه الجميع حتي الأن

المقادير اللازمة
نصف كيلو جريش
كيلو روبيان طازج منظف ومغسول
ثلاث حبا ت بصل متوسطة مفرومة
صرة كزبرة خضراء مفرومة
2 فلفل اخضر حار (مفروم أو مقطع كل واحد إلى قطعتين)
اربعة فصوص ثوم مهروسة
قطعة صغيرة زنجبيل طازج مهروس
ثلاث حبات طماطم مقطعة قطع صغيرة
علبة صلصلة (معجون) طماطم
مكعب مرقة دجاج
حبة ليمون اسود
بهارات مخلوطة
ملح ، قليل من الزيت ، ماء

طريقة العمل
ينظف الجريش ثم يحمص في قدر على نار حتى يحمر لونه ويترك جانباً
يوضع زيت في قدر ويحمر فيه البصل
يضاف الفلفل الحار والثوم والزنجبيل والكزبرة ومكعب المرق ، ومعجون
الطماطم والطماطم والبهارات والملح والليمون الأسود ويحرك جيداً
يضاف الروبيان ثم الماء ويقلب ثم يغطي القدر حتى يغلي
يضاف الجريش ويغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة ساعة مع التقليب
من وقت إلى آخر
يغرف الجريش في طبق ويقدم وهو ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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