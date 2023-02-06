طريقة عمل جريش الروبيان البحريني

طريقة عمل الجريش علي الطريقة البحرينية وهو يعتبر من الأطباق الشعبية القديمة والذي يحبه الجميع حتي الأن

المقادير اللازمة

نصف كيلو جريش

كيلو روبيان طازج منظف ومغسول

ثلاث حبا ت بصل متوسطة مفرومة

صرة كزبرة خضراء مفرومة

2 فلفل اخضر حار (مفروم أو مقطع كل واحد إلى قطعتين)

اربعة فصوص ثوم مهروسة

قطعة صغيرة زنجبيل طازج مهروس

ثلاث حبات طماطم مقطعة قطع صغيرة

علبة صلصلة (معجون) طماطم

مكعب مرقة دجاج

حبة ليمون اسود

بهارات مخلوطة

ملح ، قليل من الزيت ، ماء

طريقة العمل

ينظف الجريش ثم يحمص في قدر على نار حتى يحمر لونه ويترك جانباً

يوضع زيت في قدر ويحمر فيه البصل

يضاف الفلفل الحار والثوم والزنجبيل والكزبرة ومكعب المرق ، ومعجون

الطماطم والطماطم والبهارات والملح والليمون الأسود ويحرك جيداً

يضاف الروبيان ثم الماء ويقلب ثم يغطي القدر حتى يغلي

يضاف الجريش ويغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة ساعة مع التقليب

من وقت إلى آخر

يغرف الجريش في طبق ويقدم وهو ساخن