تعاون سعودي عماني في المناطق الاقتصادية الخاصة

البلاد – الرياض

في إطار حرص المملكة وسلطنة عُمان على دعم العلاقات الأخوية وتحقيق النمو والازدهار المشترك، وقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي العماني، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعمانية وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات، وتشجيع تبادل الدراسات المتعلقة بالإعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية أسدلَت وزارة الاستثمار الستار على معرض “الصناعات السعودي العماني الذي نظمته بالرياض وسط تفاعل وحضور كبير من الزوار تجاوز الـ 25 ألف زائر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و 300 شركة من البلدين في قطاعات متعددة.

يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي العماني، شهد توقيع 13 مذكرات تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي من الجانبين، في مجالات متعددة تجاوزت قيمتها مليار ريال.