انطلاق “ليب 23” نحو آفاق جديدة.. السعودية مركز رئيسي للتقنية والابتكار

البلاد – الرياض

تحت شعار “نحو آفاق جديدة” تنطلق اليوم (الاثنين) في الرياض، أعمال مؤتمر “ليب التقني الدولي 23” ، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ، بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالمياً في مجالات التقنية والابتكار.

على مدى أربعة أيام ، يتناول ” ليب” آخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية ، حيث يستمد المؤتمر أهميته من خلال تركيزه على مستقبل التقنية ودورها الفعّال، وإيجاد الحلول الابتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، كما يستهدف رفع الوعي التقني بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رئيسياً للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، حيث يبرز المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ولاعباً مهماً في عملية التحول الرقمي محلياً وعالمياً.

ومن أبرز المشاركين: رائد الأعمال والمستثمر جيمس كان، والمؤسس لصندوق التقني Accel براشانت براكاش، والمؤسسة المشاركة لشركة MamaEarth غزال الاغه، والمستثمر والشريك العام لـ SOSV وليام باو بين، والمؤسسة لشركةExperior VC كينجا ستانيسلافسكا، والرئيسة والمؤسسة Women of the World كارين دي ماير، ونائبة الرئيس في شركة The Estee Lauder Companies سول رشيدي، وكبيرة علماء اتخاذ القرار في Google كاسي كوزيركوف، والباحث في الذكاء الاصطناعي والرئيس تنفيذي لشركة SingularityNET د. بينجامين غورتزيل، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة IBM بيتسي غريتوك، والمستثمر الملائكي نائب الرئيس في شركة Meta لوك فينسنت.

جديد الابتكارات

تشهد أعمال المؤتمر عروضاً لأول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم، ولأفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي، كذلك جديد صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم، ونماذج لسبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي.

وضمن العرض الخاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين الإنسان والآلة، يقدم مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الروبوت “Geminoid” الذي يشبهه.. كما تعرض رائدة الفضاء الدكتورة ميريت مور، تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي.