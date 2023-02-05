4 أضرار للرعي الجائر

البلاد ـ الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هناك 4 أضرار رئيسة للرعي الجائر على أراضي المملكة؛ تمثلت في انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية، وقلة تنوع الغطاء النباتي، بالإضافة إلى انجراف التربة، وانخفاض المخزون البذري بها.

وأوضحت الوزارة أن مساحات المراعي تمثّل حوالي 73 % من المساحة الإجمالية للمملكة، فيما يتم حالِيّاً العمل على تنمية وتأهيل وحماية 8 ملايين هكتار من المراعي المتدهورة كمرحلة أولى في 26 مَوْقِعاً.

وحذرت من تفاقم الآثار والنتائج السلبية المترتبة على ممارسة الرعي الجائر بالمملكة، داعية مُلّاك وأصحاب المواشي إلى أهمية الالتزام بالرعي المنتظم؛ بهدف تنمية وحماية الغطاء النباتي، واستعادة المراعي الطبيعية.