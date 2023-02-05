فحص عبوات زمزم في نقاط التوزيع

البلاد ـ مكة المكرمة

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة أعداد عينات فحص ماء زمزم لتصل إلى 150 عينة عشوائية من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يومياً وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً للتأكد من جودته وسلامته.

وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري وجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعايير العالمية يعمل على مدار الساعة، ويقوم بعدة مهام، ومنها الحفاظ على جودة ماء زمزم المبارك بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية ورفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة.

كما جرى تخصيص 10 فرق ميدانية لفحص جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي بأكثر من 150 عينة، وتشمل المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.