شاهد.. قائد مايوركا يأمر فينيسيوس بتقبيل شعار ناديه!

حاول قائد ريال مايوركا، أنتونيو رايو، إجبار خصمه من ريال مدريد فينيسيوس جونيور على تقبيل شعار مايوركا خلال مباراة الفريقين الأحد.

ولعب ريال مدريد في ضيافة مايوركا بملعب “إيبيروستار” ضمن مباريات الجولة الـ20 من الليغا، أينما انهزم “الملكي” بهدف نظيف 0-1.

وخلال المباراة توجّه رايو إلى فينيسيوس جونيور وحاول إجباره على تقبيل شعار ريال مايوركا. في حين صفّرت الجماهير ضد اللاعب.

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وتعرض جونيور إلى مضايقات من جماهير ريال مايوركا التي أطلقت صافرات الاستهجان، فيما تدخّل بعض لاعبي مايوركا بخشونة ضده.



الهزيمة اعتبرت الثالثة لريال مدريد في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، حيث تجمد رصيده عند 45 نقطة، مقابل 50 لبرشلونة.

شاهد لقطة قائد مايوركا مع فينسيوس جونيور