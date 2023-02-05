البلاد ـ الرياض

تسعى هيئة فنون العمارة، بوتيرة ممنهجة من أجل إيجاد حلول مبتكرة لقطاع التصميم بهدف مواجهة التحديات العالمية في مجالات الحياة الصحية والأثر الاجتماعي والإستدامية والتوعية بأهمية مفهوم التصميم التشاركي، وَاِتِّساقاً مع هذا الاهتمام أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم أمس، النسخة الأولى من تحدي “ديزايناثون”، كأكبر تجمع لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التصميم. ويأتي المشروع بغرض تفعيل التوعية بمنهجية التفكير التصميمي لحل المشكلات المعقدة، ورفع قيمة التصميم في المجتمع وإظهارها في كل مناحي الحياة، عبر تطبيق آلية ومنهجية التفكير التصميمي في معالجة المشكلات عِوَضاً عن الطرق التقليدية.

وستجمع الفعالية على مدى ثلاثة أيام متواصلة جميع المهتمين بالحلول الإبداعية في مكان واحد بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم، بحيث سيتم توزيع المشاركين وعددهم 500 مشارك في فرق تتنافس في تطوير الحلول المبتكرة في المسارات الثلاثة؛ التصميم لحياة صحية، التصميم لتحقيق الأثر المجتمعي، التصميم للاستدامة. وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، أن الهيئة تطمح من خلال مشاركة المرشحين وتفاعلهم – وبوجود مرشدين خبراء في المسارات الثلاثة- إلى الوصول لمخرجات عالية الجودة، تؤكد أهمية وجود التصميم في كل مناحي الحياة، وارتباطه الوثيق بالسلوكيات المجتمعية، والقدرة على تحسينها ورفعها لمستوى معيشي أفضل، مؤكدة أن “ديزايناثون” سيركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات محددة، لتعميق الفهم حولها، وحول التحديات العالمية المرتبطة بها.

وأكدت حرص الهيئة على أن تكون مخرجات هذه العملية الإبداعية على شكل أفكار تصميمية قد تترجم على شكل منتجات، خدمات، مشاريع تطويرية، حملات توعوية، سياسات، تطبيقات، ألعاب، وغيرها. يذكر أن “ديزايناثون” سيشهد العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تستهدف رفع جودة مخرجات هذه النسخة، حيث إن هناك جلسة حوارية تعريفية عن كل مسار، ويديرها فيصل السيف، وضيوفه الدكتور كارلوس مونتانا، الدكتور محمد الصرف، ماجد الحلواني، منى أبو سليمان. وستعقد جلسة أخرى بعنوان “منهجية التفكير التصميمي”، يديرها فيصل السيف، وضيوفه مريم قطب، الدكتورة لمى حكيم، نواف النصار، براندي جانو.



فيما تقام، ورش عمل حول منهجية التفكير التصميمي، من قبل فدا الحسن، وهبة عطية، والدكتورة لمى حكيم، إلى جانب ورشة بعنوان “كيف تطرح منتجك على المستثمرين” مقدمة من مركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد” وستقدمها أسماء ظاهر، وأخيراً ورشة عمل مقدمة من منشآت للمتسابقين، حيث تسعى هيئة فنون العمارة والتصميم إلى أن ترقى المخرجات في هذه النسخة لمستوى التبني، والتأثير المباشر في المجتمع، وحل مشكلاته المرتبطة بقطاع التصميم.