المهرجانات.. فضاءات خصبة الأسر المنتجة

البلاد ـ عنيزة

تعد المهرجانات الشتوية التي تعلن عن حضورها في مختلف مناطق المملكة، فضاءات خصبة لدعم الأسر المنتجة بما تنتجه من أكلات شعبية وإكسسوارات وحرف يدوية تساهم في رفع ميزانياتها وتوظيف الشباب من الجنسين، كما تعتبر هذه المهرجانات بمثابة أسواق لعرض إبداعات الأسر المنتجة من الأكلات الشعبية الدسمة.



وتعد زيارة مهرجان الحنيني السابع الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة، والمقام حالياً في مقر سوق المسوكف التراثي تجربة فريدة من نوعها وخاصةً هذا العام، فاستكمالاً للأركان الجاذبة والفعاليات المتنوعة يتوهج المهرجان بالمشاركات المميزة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الجناح الخاص بالحلوى البحرينية، وجناح اللبان العماني، إلى جانب المشاركات السعودية من عدة مناطق منها مناطق جازان والجوف وحائل، إذ تتزين الأجنحة بالمأكولات الشعبية الجازانية، وفي مقدمتها الخبز الجيزاني والمحشوش والمرسة والمغش وطبق الخمير والحنيذ والرقش، والأكلات الحائلية المعروفة مثل التمن، بالإضافة إلى الجريش والهريسة والمطازيز والمرقوق، والكبيباء، ويبرز الزيتون بمختلف مكوناته في جناح منطقة الجوف.



وتجذب الأكلات الشعبية زوار المهرجان حيث تنشط حركة البيع على المأكولات الشعبية بمختلف أنواعها، وذلك وسط إقبالٍ من زوار المهرجان ليس من داخل منطقة القصيم فحسب، بل من جميع مناطق المملكة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس التنوع وحب التجربة والاندماج الثقافي والمكاني بين أبناء الوطن وأبناء الخليج.