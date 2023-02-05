الشريف والطاهر يسطعان في سماء الطاولة السعودية

الرياض – هاني البشر

أقام الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بطولة الأمير فيصل بن فهد للفرد وزوجي شباب براعم أمل على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة من 1 إلى 4 فبراير الجاري 2023، في نهاية البطولة توج خالد المطيري عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المسابقات جميع الأبطال.

وشارك في البطولة 66 لاعباً في فئة الشباب و108 لاعبًا في فئة البراعم و77 لاعبًا في فئة الأمل بوجود 18 حكمًا معتمدًا من الإتحاد السعودي لكرة الطاولة، حيث مثل اللجنة الفنية خالد المطيري رئيس اللجنة، واعضاءها مهنا العباد ومحمد الحمد وعبدالله الفانود.

وجاء الترتيب النهائي للفردي كالتالي، في درجة الشباب، حقق خالد الشريف كأس المركز الأول والميدالية الذهبية وحل سالم السويلم ثانيًا وأحمد حسين ثالثًا، وفي درجة البراعم خطف عبدالرحمن الطاهر كأس المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء أحمد هتان حنيفه ثانيًا، وسعود الطاهر ثالثًا، وفي درجة الأمل، توج يوسف حنيفه بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء أحمد الخلف ثانيًا، وأحمد الحصين ثالثًا.

وفي الترتيب النهائي للزوجي، في درجة الشباب، عاد مرة أخرى خالد الشريف لتحقيق كأس المركز الأول والميدالية الذهبية مع محمد القصاب، وفي المركز الثاني سالم السويلم وعلي الطاهر وفي المركز الثالث معاذ الشريف ومؤيد الشريف، وفي درجة البراعم حقق عبدالرحمن الطاهر وزميله سعود الطاهر كأس المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حل أحمد هتان ويوسف هتان في المركز الثاني، وأحمد الحصين وفراس الطاهر في المركز الثالث.

الشريف والطاهر نجومية خاصة

يعد النجمان الصاعدان خالد الشريف ( درجة الشباب ) وعبدالرحمن الطاهر ( براعم ) أصحاب نجومية خاصة في هذه البطولة من حيث حصولهما على كأس المركز الأول في الفردي والزوجي وقدرتهما في الحفاظ على الحالة الذهنية والفنية بدرجة عالية من الاحترافية، يؤكد حجم الاستعداد اللياقي لهما قبل البطولة، وكذلك المتابعة الفنية ورغبتهما في البروز وتمثيل الوطن في المحافل الدولية القادمة.