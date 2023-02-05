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أمانة جدة لـ(البلاد): إيصال الخدمات لثمانية مخططات بأبحر الشمالية

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1444 هـ       5 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

أوضحت أمانة جدة أنه تم طرح أربعة مشاريع في نطاق بلدية أبحر الشمالية لتنفيذ أعمال الإنارة والأرصفة للأحياء.

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة محمد عبيد البقمي رداً على ما نشرته “البلاد” تحت عنوان (أبحر الشمالية.. المنسية): “نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية بأنه تم طرح أربعة مشاريع في نطاق بلدية أبحر الشمال لتنفيذ أعمال الإنارة والسفلتة والأرصفة لأحياء المنطقة، حيث انتهت معظم أعمال هذه المشاريع التي تم فيها إيصال الخدمات لعدد ثمانية مخططات بإجمالي 475 شارعاً، وعدد 3275 عمود إنارة، وأرصفة تقارب مساحتها 27.480 متراً مربعاً، وجاري العمل على طرح عدد من المشاريع خلال العام الجاري لخدمة سكان المنطقة”.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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