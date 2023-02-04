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نزوح 4 ملايين عراقي بسبب الجفاف.. تقرير بيئي “أممي محلي” يحذر

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1444 هـ       4 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

حذر تقرير بيئي مشترك لمنظمات دولية وعراقية من احتمال نزوح نحو مليوني شخص من سكان المناطق الغربية من محافظة نينوى خلال العقد المقبل، من جراء الجفاف ونضوب مصادر المياه في تلك المناطق، نتيجة احتباس الامطار والجفاف في الموسمين الماضيين.

ووفقاً لتوقعات وزارة البيئة العراقية، فإن أكثر من 4 ملايين من سكان المناطق الغربية، في محافظة نينوى وتحديداً سكان بلدات سنجار وتلعفر والبعاج، سيرغمهم الجفاف على مغادرة مناطقهم في غضون السنوات السبع المقبلة.

هذه التوقعات وردت ضمن تقرير مشترك لمنظمتي “سوليداريتي” الدولية و “حماة نهر دجلة” العراقية. وتبعاً لذلك فإن النزوح الكبير سيكون في الغالب نحو مناطق إقليم كردستان العراق.

وفي حال صحت التوقعات الواردة في تقرير وزارة البيئة العراقية، فان إقليم كردستان الذي يعاني من شح كبير في موارده المائية سيواجه كارثة بيئية وانسانية خطيرة ينبغي التخطيط لمواجهتها منذ الآن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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