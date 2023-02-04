ناشئو الخويلدية أبطالاً ليد مناطق المملكة

الرياض- البلاد
توَّج مساعد مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بجازان المهندس سعد آل مسعود، فريق الخويلدية بدرع بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي 2022-2023م، بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة (25-21) على فريق العدالة الذي حل ثانياً، مع تأهلهما معاً لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين بدايةً من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م.
وتمكن أحد من التغلب على فريق عكاظ بنتيجة (32-34) في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحل أحد ثالثاً، وعكاظ في المركز الرابع.
وفي ختام منافسات البطولة، التي أقيمت على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان على مدى ستة أيام بمشاركة 8 فرق، تم تتويج فريق الخويلدية بدرع البطولة والميداليات الذهبية من قبل مساعد مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بجازان المهندس سعد آل مسعود، وتُوج فريق العدالة بالميداليات الفضية من قبل نائب رئيس نادي التهامي الدكتور إبراهيم بكري، فيما نال فريق أحد الميداليات البرونزية.