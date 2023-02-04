كندا: نعمل مع واشنطن بشأن منطاد التجسس الصيني

البلاد -وكالات

تعمل السلطات الكندية بالتنسيق مع «واشنطن»على معالجة الوضع فيما يتعلق بمنطاد التجسس الصيني الذي حلق فوق كلا البلدين، وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحافي، إن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية والقوات الكندية ووزارة الدفاع الوطني وشركاء آخرون يقومون بتقييم الوضع والعمل بتنسيق وثيق.

وفي وقت سابق، أعلنت «أوتاوا»، أنها تتحقق من احتمال وجود منطاد صيني ثان في أجواء كندا.

وأشارت فريلاند، إلى عمل وكالات الاستخبارات الكندية مع الشركاء الأمريكيين، موضحة أن منطاد التجسس الصيني على ارتفاعات عالية وتحركاته يتم تتبعها بنشاط من قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

وتابعت المسؤولة الكندية قائلة، إن «أوتاوا» تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البلاد من تهديدات الاستخبارات الأجنبية.