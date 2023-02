عُطل “الفاكس” يحرم برشلونة من جوليان أراوخو

رفض “الفيفا” اليوم الجمعة رسميًا، صفقة انتقال المدافع المكسيكي جوليان أراوخو من لوس أنغلوس الأمريكي إلى برشلونة الإسباني.

برشلونة كان قد أتم الاتفاق مع لوس أنغلوس بشأن التعاقد مع جوليان أراوخو البالغ 21 عامًا، في ميركاتو الشتاء مقابل مليوني يورو.

لكن تأخر إرسال الوئائق من قبل موظفي برشلونة أدى إلى انهيار الصفقة، حيث تمّت الصفقة بعد غلق سوق الانتقالات ببضعة ثوانٍ.

ينتهي سوق انتقالات الشتاء مع نهاية يوم 31 يناير، في حين أرسل برشلونة الوثائق بعد الساعة 12 صباحًا بـ18 ثانية، أي بعد غلق السوق بـ18 ثانية فقط. وهو ما يعد خللًا بلوائح الاتحاد الدولي الذي يلزم الأندية إبرام صفقاتها في حدود السوق (بين الأول والـ31 من يناير).

مدير كرة القدم في برشلونة، ماتيو أليماني، قال في تصريحات: إن عطل الفاكس وأجهزة الكمبيوتر أدّى إلى تأخر إرسال الوثائق المطلوبة في الساعات الأخيرة من الميركاتو، حيث بعث النادي الكاتالوني باسئناف للفيفا من أجل تسجيل جوليان أراوخو، لكنه قوبل بالرفض.

